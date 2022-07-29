Как защитить от кражи данные со смартфона

Эксперт посоветовал устанавливать сложные пароли для важных приложений и хранить смартфон в физической безопасности — не допускать к нему посторонних, не оставлять без присмотра в общественных местах. Кроме того, все важные данные стоит хранить на съёмных носителях, которые невозможно взломать удалённо.

Казанцев отметил важность проверки защищённости смартфона перед покупкой. По его словам, у iPhone есть такие функции, как удалённое уничтожение всех данных, дистанционная блокировка или отслеживание местоположения при потере или краже устройства.

Нельзя забывать, что смартфон могут не только взломать, но и украсть. И чтобы злоумышленник не смог получить доступ к информации на гаджете, нужно настроить блокировку экрана. Кроме этого, Казанцев рассказал, что файлы в телефоне можно заранее зашифровать, чтобы в случае, если телефон будет заблокирован, к ним нельзя было получить доступ.