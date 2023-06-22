Какая часть годовой зарплаты типичного россиянина равна цене iPhone 14 Pro

Жители Швейцарии столкнутся с наименьшими затратами — всего 1,8% годового дохода. США и Сингапур следуют за ними с затратами около 2%.

В Китае это число составляет 9,3%, а в Индии — 23,4%. В Турции, в свою очередь, смартфон от Apple обойдётся в треть годовой зарплаты (34,7%), а в Венесуэле — более половины (59%).

Наихудшая ситуация в Пакистане (104,1%) и Нигерии (105,3%), где гражданам потребуется более года, чтобы заработать на новый iPhone.

В России на покупку iPhone 14 Pro тратится 16,3% среднегодового дохода. Более чем в два раза лучше, чем в той же Турции, но всё ещё уступает США или Китаю.