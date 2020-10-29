Какая доля у смартфонов Huawei без Google-сервисов в России?

Помимо прочего специалисты изучили востребованность китайских смартфонов за девять месяцев текущего года. Выяснилось, что китайским производителям удалось занять 57% российского рынка в штуках. На китайского технологического гиганта Huawei и его бренда Honor, в свою очередь, пришлось порядка 30% от всех проданных гаджетов.

Так, согласно аналитическим данным, на Honor и Huawei приходится практически каждый третий купленный смартфон на российском рынке. Напомним, что на сегодняшний день россияне могут приобрести 20 устройств с установленными по умолчанию приложениями из экосистемы Huawei Mobile Services.