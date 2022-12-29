Какая компания возьмёт на себя значительную часть производства iPhone 14 Pro и 14 Pro Max

18:41, 29 декабря 2022
1 мин.
Какая компания возьмёт на себя значительную часть производства iPhone 14 Pro и 14 Pro MaxПроизводить флагманы будут во Вьетнаме
Apple передаст значительную часть производства iPhone 14 Pro и 14 Pro Max компании Luxshare. Apple продолжает снижать зависимость от китайских поставщиков. Стало известно о намерениях корпорации лишить «Айфон-сити» — китайскую компанию Foxconn — статуса единственного производителя премиальных iPhone.
Фото: Economictimes.indiatimes.com
Для этого Apple передаст как минимум 30-35% заказов на сборку флагманских iPhone 14 Pro и 14 Pro Max компании Luxshare, у которой есть сборочная линия в Китае и мощности для бесперебойного производства айфонов во Вьетнаме.
Apple хочет минимизировать, насколько это возможно в текущей ситуации, зависимость от китайского производства, чтобы ничего не угрожало поставкам iPhone в США.
Источник:TrendForce
Автор:Андрей КадуковТеги: