Какая компания возьмёт на себя значительную часть производства iPhone 14 Pro и 14 Pro Max

Для этого Apple передаст как минимум 30-35% заказов на сборку флагманских iPhone 14 Pro и 14 Pro Max компании Luxshare, у которой есть сборочная линия в Китае и мощности для бесперебойного производства айфонов во Вьетнаме.

Apple хочет минимизировать, насколько это возможно в текущей ситуации, зависимость от китайского производства, чтобы ничего не угрожало поставкам iPhone в США.