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18:41, 29 декабря 2022
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Какая компания возьмёт на себя значительную часть производства iPhone 14 Pro и 14 Pro Max

Производить флагманы будут во Вьетнаме

Apple передаст значительную часть производства iPhone 14 Pro и 14 Pro Max компании Luxshare. Apple продолжает снижать зависимость от китайских поставщиков. Стало известно о намерениях корпорации лишить «Айфон-сити» — китайскую компанию Foxconn — статуса единственного производителя премиальных iPhone.

Какая компания возьмёт на себя значительную часть производства iPhone 14 Pro и 14 Pro Max

Фото: Economictimes.indiatimes.com

Для этого Apple передаст как минимум 30-35% заказов на сборку флагманских iPhone 14 Pro и 14 Pro Max компании Luxshare, у которой есть сборочная линия в Китае и мощности для бесперебойного производства айфонов во Вьетнаме.

Apple хочет минимизировать, насколько это возможно в текущей ситуации, зависимость от китайского производства, чтобы ничего не угрожало поставкам iPhone в США.

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