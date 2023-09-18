Какая максимальная скорость зарядки у премиальных iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

Согласно информации, опубликованной на японском технологическом сайте Mac OTAKARA, максимальная скорость зарядки для этих двух моделей составляет 27 Вт. Это значение осталось неизменным по сравнению с предыдущими моделями.

Кроме того, если использовать USB-C порт на iPhone для зарядки других устройств, максимальная мощность составит 4,5 Вт.

А это значительное увеличение по сравнению с предыдущими моделями, где максимальная мощность при использовании Lightning-порта составляла всего 300 мВт.

Всё это подтверждает активную работу Apple над оптимизацией зарядки своих устройств, несмотря на неизменность основных параметров. Однако значительное увеличение мощности при использовании USB-C порта для зарядки других устройств является приятным бонусом для пользователей.