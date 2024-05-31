Какая модель серии Huawei Pura 70 оказалась самой популярной

Опубликовано 31 мая 2024, 12:20
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Какая модель серии Huawei Pura 70 оказалась самой популярнойНет, не Ultra
Эксперт по Huawei и инсайдер MyplaceMyworld сообщил, что самой популярной моделью серии Huawei Pura 70 стала базовая версия смартфона.
Сообщается, что ей удалось привлечь покупателей своим компактным корпусом, плоскими торцами в стиле iPhone и яркими расцветками.
В то же время, наименее популярным оказался Huawei Pura 70 Pro, продажи которого значительно уступают остальным моделям серии.
Второй с конца по популярности — Pura 70 Ultra, который продаётся втрое лучше, чем Pura 70 Pro. Версия Pura 70 Pro+ продаётся в 5.9 раз лучше, чем Pura 70 Pro, и почти в 2 раза лучше, чем Pura 70 Ultra.
Секрет успеха базовой модели Huawei Pura 70, по словам источника, также заключается в дефиците старших моделей. Pura 70 производят значительно больше, что и способствует её высоким продажам, которые превышают суммарные продажи всех остальных моделей серии.