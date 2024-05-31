Какая модель серии Huawei Pura 70 оказалась самой популярной

Сообщается, что ей удалось привлечь покупателей своим компактным корпусом, плоскими торцами в стиле iPhone и яркими расцветками.

В то же время, наименее популярным оказался Huawei Pura 70 Pro, продажи которого значительно уступают остальным моделям серии.

Второй с конца по популярности — Pura 70 Ultra, который продаётся втрое лучше, чем Pura 70 Pro. Версия Pura 70 Pro+ продаётся в 5.9 раз лучше, чем Pura 70 Pro, и почти в 2 раза лучше, чем Pura 70 Ultra.

Секрет успеха базовой модели Huawei Pura 70, по словам источника, также заключается в дефиците старших моделей. Pura 70 производят значительно больше, что и способствует её высоким продажам, которые превышают суммарные продажи всех остальных моделей серии.