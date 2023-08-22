Какая версия iPhone 15 получит самые интересные обновления

Стоит отметить, что младшие модели — iPhone 15 и 15 Plus — также получат ряд обновлений, включая камеры от предыдущих «топ-моделей» iPhone 14 Pro/Pro Max. Одним из ключевых нововведений станет порт USB-C вместо привычного Lightning, что является ответом Apple на требования Евросоюза.

В целом, новые iPhone 15 обещают стать настоящим прорывом в мире смартфонов, предлагая пользователям передовые технологии и инновационный дизайн.