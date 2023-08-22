Какая версия iPhone 15 получит самые интересные обновления

Какая версия iPhone 15 получит самые интересные обновленияСюрприза не будет
iPhone 15 не будут официально продаваться в России, но появятся в розничных сетях с небольшим опозданием. Этим вряд ли кого-то удивишь.
При этом несмотря на высокую стоимость, начиная от 150 тыс рублей за Pro-версию, именно эта модель обещает наибольшее количество инноваций. Которая, скорее всего, будет называться iPhone 15 Ultra.
Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, подчёркивает, что именно данный вариант предложит пользователям ряд долгожданных обновлений.
Покупатели давно истосковались по iPhone с ощутимо новым дизайном (а не косметическими изменениями, которыми фанатов кормят с iPhone 11 уже четвёртый год подряд) и резким прогрессом в технических характеристиках. Всё это произойдёт в iPhone 15 Ultra, за счёт которого, как и в случае с часами Watch Ultra, Apple будет продавать эксклюзивность и повышенные характеристики вместе с резко возросшей ценой.
Стоит отметить, что младшие модели — iPhone 15 и 15 Plus — также получат ряд обновлений, включая камеры от предыдущих «топ-моделей» iPhone 14 Pro/Pro Max. Одним из ключевых нововведений станет порт USB-C вместо привычного Lightning, что является ответом Apple на требования Евросоюза.
В целом, новые iPhone 15 обещают стать настоящим прорывом в мире смартфонов, предлагая пользователям передовые технологии и инновационный дизайн.