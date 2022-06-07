Какие айфоны не обновятся на новую iOS 16

iPhone 7 и более ранние модели поддерживать iOS 16 не будут. Это же касается моделей, представленных в 2016 году. Это iPhone 7 и SE первого поколения, а также iPhone 6s, представленный в 2015 году.

Новая мобильная ОС будет доступна владельцам моделей, начиная с 2017 года выпуска — iPhone 8 и более поздние версии.