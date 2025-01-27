Какие фишки iPhone скопировала Samsung при создании Galaxy S25

Среди новшеств — интеграция Google Gemini для записи звонков, поиска по фото с помощью естественного языка и преобразования изображений, напоминающая Apple Intelligence.

Now Bar с отображением спортивных счетов и таймеров схожа с Live Activities из iOS, а улучшенные фильтры обработки фото напоминают Photographic Styles от Apple.

Дизайн S25 также перекликается с iPhone 16 Pro: модель получила плоские края, закругленные углы и титановый корпус для версии Ultra. Прозрачные Qi2-чехлы практически повторяют MagSafe-чехлы Apple, а гарнитура Project Moohan визуально напоминает Apple Vision Pro.

Однако Samsung добавила уникальные функции, такие как улучшенное аудио в видеоредакторе и ежедневный брифинг на Now Bar.

Несмотря на явное вдохновение идеями Apple, S25 предлагает собственные улучшения, демонстрируя, как конкуренция между брендами помогает создавать инновации и улучшать пользовательский опыт.