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Опубликовано 27 января 2025, 08:37
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Какие фишки iPhone скопировала Samsung при создании Galaxy S25

Только не копируй точь-в-точь
Samsung Galaxy S25 вызвал обсуждения из-за заметного сходства с функциями iPhone.
Какие фишки iPhone скопировала Samsung при создании Galaxy S25
© Macworld

Среди новшеств — интеграция Google Gemini для записи звонков, поиска по фото с помощью естественного языка и преобразования изображений, напоминающая Apple Intelligence.

Now Bar с отображением спортивных счетов и таймеров схожа с Live Activities из iOS, а улучшенные фильтры обработки фото напоминают Photographic Styles от Apple.

Дизайн S25 также перекликается с iPhone 16 Pro: модель получила плоские края, закругленные углы и титановый корпус для версии Ultra. Прозрачные Qi2-чехлы практически повторяют MagSafe-чехлы Apple, а гарнитура Project Moohan визуально напоминает Apple Vision Pro.

Однако Samsung добавила уникальные функции, такие как улучшенное аудио в видеоредакторе и ежедневный брифинг на Now Bar.

Несмотря на явное вдохновение идеями Apple, S25 предлагает собственные улучшения, демонстрируя, как конкуренция между брендами помогает создавать инновации и улучшать пользовательский опыт.

Источник:Macworld
Автор:Булат Кармак
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