Какие функции iPhone 15 чаще всего хвалят обзорщики

Ритейлер подсчитал, сколько по всему миру появилась материалов о USB-C после релиза iPhone 15. Оказалось, что разъёму было посвящено около 150 тысяч статей. При этом о динамическом вырезе Dynamic Island в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max было опубликовано порядка 7,2 тысяч материалов.

Обзорщики говорят, что несмотря на тот факт, что USB-C — не инновация, внедрение порта в продукты Apple является важным шагом. «Мы просто рады, что Apple наконец-то увидела в этом смысл (или, скорее, Европейский союз заставил её увидеть смысл)», — отметили авторы.