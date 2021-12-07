Телефоны
Сегодня в 18:12
1 мин.

Какие функции Xiaomi удалила из оболочки MIUI перед анонсом новой версии

И некоторые добавила
Накануне презентации новой оболочки MIUI 13 компания Xiaomi удалила некоторые привычные функции из своих устройств, но добавила ряд нововведений.
Какие функции Xiaomi удалила из оболочки MIUI перед анонсом новой версии

Обновления бета-версий оболочки MIUI происходят каждую неделю, очередной версией пользователей не удивить. Но в очередной «бете» Xiaomi удалила функцию погодных обоев, добавленную в январе. Обои прекратили работу после обновления версии MIUI Weather V3.0.1.0. Также была удалена функция проверки работы экрана, которую перед этим Google удалила из Android 12.

При этом в MIUI появилась функция защиты пользовательских документов от несанкционированного копирования: при сканировании документов приложение камеры теперь получило водяной знак. Ещё появилась возможность получать доступ к файлам из облачного сервиса Xiaomi Cloud непосредственно в файловом менеджере MIUI.

Изменился и уровень заряда батареи, при котором можно устанавливать обновления ОС. Раньше минимальный заряд должен был быть 30%, сейчас достаточно 15%.

Источник: Gizmochina
Новости партнеров
Новости партнеров