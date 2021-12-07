Какие функции Xiaomi удалила из оболочки MIUI перед анонсом новой версии

Обновления бета-версий оболочки MIUI происходят каждую неделю, очередной версией пользователей не удивить. Но в очередной «бете» Xiaomi удалила функцию погодных обоев, добавленную в январе. Обои прекратили работу после обновления версии MIUI Weather V3.0.1.0. Также была удалена функция проверки работы экрана, которую перед этим Google удалила из Android 12.

При этом в MIUI появилась функция защиты пользовательских документов от несанкционированного копирования: при сканировании документов приложение камеры теперь получило водяной знак. Ещё появилась возможность получать доступ к файлам из облачного сервиса Xiaomi Cloud непосредственно в файловом менеджере MIUI.

Изменился и уровень заряда батареи, при котором можно устанавливать обновления ОС. Раньше минимальный заряд должен был быть 30%, сейчас достаточно 15%.