Какие именно улучшения получат флагманские Samsung Galaxy S23

Какие именно улучшения получат флагманские Samsung Galaxy S23Ими компания будет соблазнять фанатов
Грядущая линейка флагманов Samsung 2023 — Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra — в последние месяцы успела стать предметом многочисленных слухов и утечек.
Фото: PhoneArena
Свежая порция информации поступила от популярного инсайдера Ice Universe. Он рассказал об особенностях, которые должны сделать новые лучше предшественников.
По словам пользователя, Samsung уделила особое внимание аудио и камере линейки. Так, например, было улучшено качество звука динамиков, особенно басов. Коснулся апдейт и микрофона.
Помимо этого, Samsung внесла качественные изменения в работу камеры флагманов. Например, были устранены проблемы с медленной фокусировкой, которые вызывали некоторые задержки во время быстрых фотосессий.
Напомним, что анонс Galaxy S23 намечен уже на 1 февраля. По последним данным, смартфоны получат топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, причём во всех регионах планеты. Версии на Exynos пока не намечается.