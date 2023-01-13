Какие именно улучшения получат флагманские Samsung Galaxy S23

Свежая порция информации поступила от популярного инсайдера Ice Universe. Он рассказал об особенностях, которые должны сделать новые лучше предшественников.

По словам пользователя, Samsung уделила особое внимание аудио и камере линейки. Так, например, было улучшено качество звука динамиков, особенно басов. Коснулся апдейт и микрофона.

Помимо этого, Samsung внесла качественные изменения в работу камеры флагманов. Например, были устранены проблемы с медленной фокусировкой, которые вызывали некоторые задержки во время быстрых фотосессий.

Напомним, что анонс Galaxy S23 намечен уже на 1 февраля. По последним данным, смартфоны получат топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, причём во всех регионах планеты. Версии на Exynos пока не намечается.