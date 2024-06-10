Какие iPhone не обновятся до iOS 18

Какие iPhone не обновятся до iOS 18Таких, на удивление, немного
Этот список опубликовал Apple Hub в Twitter. В нем можно найти iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также более старые модели — они останутся без нового апдейта.
Неожиданно в список совместимых моделей попали iPhone XR и iPhone SE (2020), несмотря на их возраст. Эти устройства, вероятно, не смогут полностью использовать все новые нейросетевые функции, которые планируются в iOS 18.
Тем не менее, это решение Apple порадует владельцев iPhone Xs / Xs Max и iPhone XR, которые получат уже шестую версию iOS с момента своего выпуска в 2018 году.
Хотя основное внимание на WWDC будет уделено ИИ, iOS 18 предложит множество других нововведений. Тем не менее, стоит отметить, что более старые модели iPhone, несмотря на их совместимость с новой ОС, могут не получить все функции на базе искусственного интеллекта.