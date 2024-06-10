Какие iPhone не обновятся до iOS 18

Этот список опубликовал Apple Hub в Twitter. В нем можно найти iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также более старые модели — они останутся без нового апдейта.

Неожиданно в список совместимых моделей попали iPhone XR и iPhone SE (2020), несмотря на их возраст. Эти устройства, вероятно, не смогут полностью использовать все новые нейросетевые функции, которые планируются в iOS 18.