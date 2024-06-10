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Опубликовано 10 июня 2024, 07:23
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Какие iPhone не обновятся до iOS 18

Таких, на удивление, немного
В сети появился список моделей iPhone, которые получат обновление до iOS 18.
Какие iPhone не обновятся до iOS 18
© 9to5Mac

Этот список опубликовал Apple Hub в Twitter. В нем можно найти iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также более старые модели — они останутся без нового апдейта.

Неожиданно в список совместимых моделей попали iPhone XR и iPhone SE (2020), несмотря на их возраст. Эти устройства, вероятно, не смогут полностью использовать все новые нейросетевые функции, которые планируются в iOS 18.

Какие iPhone не обновятся до iOS 18
© Twitter

Тем не менее, это решение Apple порадует владельцев iPhone Xs / Xs Max и iPhone XR, которые получат уже шестую версию iOS с момента своего выпуска в 2018 году.

Хотя основное внимание на WWDC будет уделено ИИ, iOS 18 предложит множество других нововведений. Тем не менее, стоит отметить, что более старые модели iPhone, несмотря на их совместимость с новой ОС, могут не получить все функции на базе искусственного интеллекта.

Источник:Twitter
Автор:Булат Кармак
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