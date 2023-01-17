Какие iPhone не получат новую iOS 17

19:44, 17 января 2023
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Какие iPhone не получат новую iOS 17Из-за устаревания
iPhone, выпущенные в 2017 году, не получат iOS 17. Стало известно, какие модели айфонов получат новую iOS 17, а какие уже считаются полностью устаревшими.
Фото: T3.com
Как правило, Apple выпускает обновления мобильной операционной системы для своих смартфонов в течение 5 лет. Это говорит о том, что обновления ещё будут доступны для устройств 2018 года выпуска, а выпущенные в 2017 — уже не обновятся.
Так, к обновляемым относятся iPhone XS и более новее модели: iPhone XS Maх, iPhone XR, все версии iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14, включая Pro-линейки.
Были выпущены в 2017 и не получат обновления: iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. На последней модели впервые появился Face ID.
Источник:PhoneArena
Автор:Андрей КадуковТеги: