Какие iPhone не получат новую iOS 17

Как правило, Apple выпускает обновления мобильной операционной системы для своих смартфонов в течение 5 лет. Это говорит о том, что обновления ещё будут доступны для устройств 2018 года выпуска, а выпущенные в 2017 — уже не обновятся.

Так, к обновляемым относятся iPhone XS и более новее модели: iPhone XS Maх, iPhone XR, все версии iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14, включая Pro-линейки.

Были выпущены в 2017 и не получат обновления: iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. На последней модели впервые появился Face ID.