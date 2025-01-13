Какие изменения стоит ждать в камерах iPhone 17 Pro и 17 Pro Max

По данным инсайдера Digital Chat Station, селфи-камера в новых моделях будет обновлена с 12 до 24 Мп. Это шаг, который может заметно улучшить качество автопортретов и видеозвонков.

Основная камера, по слухам, останется без значительных изменений. В состав модуля войдут три сенсора по 48 Мп, включая 5-кратный перископический зум, который дебютировал в iPhone 16 Pro Max.

Ранее предполагалось, что Apple может использовать новый плавающий перископ с 7-кратным зумом, но эти планы пока остаются лишь слухами.

В то же время купертиновцы продолжат удерживать лидерство в мобильной видеосъемке, если верить блогеру.