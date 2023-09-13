Какие модели iPhone перестали продавать после анонса iPhone 15

Список «жертв» включает в себя iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 mini и iPhone 12. Этот шаг является традиционным для Apple и следует практике предыдущих лет.

В актуальной линейке смартфонов бренда остались iPhone SE, предлагаемый по цене в $429, а также iPhone 13 за $599 и $699. Конечно же, к ним присоединились и свежеанонсированные iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Эти изменения в ассортименте не только обновляют линейку продуктов, но и позволяют компании сосредоточить внимание потребителей на новинках, минимизируя конкуренцию со старыми моделями.

Стоит отметить, что снятие с производства старых моделей часто сопровождается снижением их цен на вторичном рынке, что может стать хорошей новостью для тех, кто не гонится за последними новинками.