Какие новинки iOS 18 уже есть в Android

Новая версия системы предложит возможности кастомизации и темизации. Теперь пользователи iOS смогут перемещать иконки и виджеты по экрану, как это давно делают владельцы Android.

Функция планирования сообщений, уже доступная на Android, появится и в iOS. ИИ-инструменты для редактирования фотографий, такие как Clean Up, аналогичны Google Magic Eraser, который удаляет объекты с фото.

Apple Intelligence добавит ИИ-способности для резюмирования веб-страниц, черновиков сообщений и транскрипций аудио, что уже доступно на Google Pixel и Samsung Galaxy.

Интеграция с ChatGPT позволит Siri предлагать более персонализированные ответы, аналогично существующим ИИ-ассистентам на Android.

Новая функция блокировки приложений в iOS 18 защитит доступ с помощью Face ID и паролей, как это делает Secure Folder на Android. Эти нововведения сделают iPhone более гибким и функциональным, приближая его к возможностям детища Google.