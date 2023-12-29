Какие новые функции появятся на iPhone в 2024 году

Большая часть ожидается с релизом новой версии операционной системы. Ориентировочно, осенью следующего года. Среди новых функций:

Защита от кражи устройства: Apple представит функцию защиты от кражи, которая потребует строгой аутентификации через Face ID или Touch ID для доступа к паролям в iCloud Keychain, просмотра виртуального номера Apple Card, выключения режима «Потерян» и других действий. Для особенно чувствительных операций, таких как изменение пароля Apple ID, будет добавлена одночасовая задержка безопасности.

Совместные плейлисты Apple Music: Подписчики Apple Music смогут создавать совместные плейлисты, позволяя нескольким пользователям добавлять, изменять порядок и удалять песни.

AirPlay на телевизорах в гостиничных номерах: Эта функция позволит пользователям iPhone сканировать QR-код на телевизоре в гостиничном номере для установления соединения AirPlay, чтобы транслировать по беспроводу видео, фотографии и музыку с iPhone на телевизор.

Установка приложений вне App Store в Европе: В соответствии с Актом о цифровых рынках Европейского Союза, Apple планирует разрешить установку приложений не только через App Store на iPhone в странах ЕС.

Следующее поколение CarPlay: Первые автомобили с поддержкой новой системы CarPlay от Apple будут анонсированы в 2024 году. Эта система обещает более глубокую интеграцию с приборной панелью и системами управления климатом, поддержку нескольких дисплеев на панели приборов и многое другое.

Поддержка RCS: Apple объявила, что поддержит кросс-платформенный стандарт обмена сообщениями RCS в приложении «Сообщения» на iPhone, начиная со «следующего года», что, вероятно, будет функцией iOS 18.