Какие понять, что за вашим iPhone следят

В первую очередь устройство необходимо перезагрузить. Если на смартфоне действительно установлена программа для слежки, во время перезагрузки она будет выгружена из оперативной памяти. К тому же, по словам журналистов, регулярная перезагрузка поможет устройству работать быстрее и стабильнее.

Необходимо изменить пароль. Чтобы обезопасить себя от взлома или заблокировать доступ к устройству, если айфон уже взломан, в качестве пароля нужно использовать сложную комбинацию. Также следует перенастроить биометрический сенсор Face ID и датчик отпечатков пальцев Touch ID. Это нужно сделать, потому что после взлома в Face ID и Touch ID могут присутствовать чужие копия лица и отпечаток пальца.