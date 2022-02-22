Какие понять, что за вашим iPhone следят

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Какие понять, что за вашим iPhone следятИ что в этом случае делать
Журналисты издания ZDNet рассказали, что делать, если появилось подозрение, что за вашим IPhone следят.
В первую очередь устройство необходимо перезагрузить. Если на смартфоне действительно установлена программа для слежки, во время перезагрузки она будет выгружена из оперативной памяти. К тому же, по словам журналистов, регулярная перезагрузка поможет устройству работать быстрее и стабильнее.
Необходимо изменить пароль. Чтобы обезопасить себя от взлома или заблокировать доступ к устройству, если айфон уже взломан, в качестве пароля нужно использовать сложную комбинацию. Также следует перенастроить биометрический сенсор Face ID и датчик отпечатков пальцев Touch ID. Это нужно сделать, потому что после взлома в Face ID и Touch ID могут присутствовать чужие копия лица и отпечаток пальца.
Источник: ZDNet