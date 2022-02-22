Телефоны
Сегодня в 19:23
1 мин.

Какие понять, что за вашим iPhone следят

И что в этом случае делать
Журналисты издания ZDNet рассказали, что делать, если появилось подозрение, что за вашим IPhone следят.
Какие понять, что за вашим iPhone следят

В первую очередь устройство необходимо перезагрузить. Если на смартфоне действительно установлена программа для слежки, во время перезагрузки она будет выгружена из оперативной памяти. К тому же, по словам журналистов, регулярная перезагрузка поможет устройству работать быстрее и стабильнее.

Необходимо изменить пароль. Чтобы обезопасить себя от взлома или заблокировать доступ к устройству, если айфон уже взломан, в качестве пароля нужно использовать сложную комбинацию. Также следует перенастроить биометрический сенсор Face ID и датчик отпечатков пальцев Touch ID. Это нужно сделать, потому что после взлома в Face ID и Touch ID могут присутствовать чужие копия лица и отпечаток пальца.

Источник: ZDNet
Новости партнеров
Новости партнеров