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Какие последствия могут быть от трещины на экране смартфона

Может дойти до замены матрицы экрана
Руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников объяснил, чем может быть опасна трещина на экране смартфона.
Какие последствия могут быть от трещины на экране смартфона

Эксперт рассказал, что трещина на экране может быть не только эстетическим изъяном, но может привести к поломке. Когда речь идёт о трещине, то, как правило, подразумевается повреждение защитного стекла, — не того, которое пользователь может наклеить сам, а составной части устройства.

И в любой момент на экране могут появиться искажения картинки, пиксели, пятна, квадраты. В этом случае, возможно, придётся заменить матрицу экрана, и стоить это может около 20-30% от стоимости смартфона.

Также Половников отметил, что любая трещина может привести к поломке телефона, нарушив целостность корпуса. Если смартфон имеет функцию водостойкости, то говорить об эффективности этой функции уже не придётся. Поэтому лучше сразу заменить защитное стекло смартфона. «По сравнению с заменой матрицы экрана это стоит не очень дорого», — подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что обращаться нужно только в авторизованные сервисы. По мнению Половникова, у них нет задачи заработать на пользователях, и у них чёткие, стабильные расценки.

Источник: Радио Sputnik
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