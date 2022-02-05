Какие последствия могут быть от трещины на экране смартфона

Эксперт рассказал, что трещина на экране может быть не только эстетическим изъяном, но может привести к поломке. Когда речь идёт о трещине, то, как правило, подразумевается повреждение защитного стекла, — не того, которое пользователь может наклеить сам, а составной части устройства.

И в любой момент на экране могут появиться искажения картинки, пиксели, пятна, квадраты. В этом случае, возможно, придётся заменить матрицу экрана, и стоить это может около 20-30% от стоимости смартфона.

Также Половников отметил, что любая трещина может привести к поломке телефона, нарушив целостность корпуса. Если смартфон имеет функцию водостойкости, то говорить об эффективности этой функции уже не придётся. Поэтому лучше сразу заменить защитное стекло смартфона. «По сравнению с заменой матрицы экрана это стоит не очень дорого», — подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что обращаться нужно только в авторизованные сервисы. По мнению Половникова, у них нет задачи заработать на пользователях, и у них чёткие, стабильные расценки.