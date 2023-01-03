Какие признаки говорят о том, что ваш смартфон скоро «умрёт»

Магомедов отметил, что один из основных признаков — быстрая разрядка батареи. Кроме того, если смартфон нагревается в состоянии простоя, без использования «тяжёлых» приложений и не во время зарядки, это говорит о том, что гаджет скоро перестанет работать.

Также к признакам вероятного выхода устройства из строя относится устаревшая операционная система, когда уже нет обновлений безопасности и всё меньшая поддержка важных приложений, обеспечивающих стабильную работу и безопасность.

Также Магомедов посоветовал регулярно очищать цифровой мусор, накапливающийся в кэше смартфона, не допускать механических повреждений и обслуживать устройство в сервисных центрах. Это поможет продлить работу гаджета.