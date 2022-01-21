Какие процессоры получат разные версии доступного флагмана Xiaomi Redmi K50

Если верить авторитетному китайскому источнику, в линейке будет представлено несколько моделей, в основу которых лягут четыре разных процессора.

Например, игровой Redmi K50 Gaming Edition будет базироваться на Snapdragon 8 Gen 1. Помимо этого, в линейке будут представлены модели на базе Snapdragon 870, Dimensity 8000 и Dimensity 9000.

На данный момент нет точных сведений о том, как будут называться эти варианты Redmi K50.

Напомним, что прежние утечки говорили об аккумуляторе на 4 700 мАч, быстрой зарядке на 120 Вт, экране 144 Гц и аудиосистеме от JBL в Redmi K50 Gaming Edition. Также устройству приписывали квадрокамеру (на 64, 13, 8 и 2 Мп) и будет MIUI 13 на базе Android 12 сразу, «из коробки».