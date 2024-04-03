Какие процессоры получат смартфоны Samsung линейки Galaxy S25

Оба процессора будут мощными, но Snapdragon 8 Gen 4, как ожидается, будет более производительным. Samsung может выпустить Galaxy S25 Ultra только с чипом Qualcomm, но точной информации пока нет.

Использование двух процессоров позволяет Samsung оптимизировать цены и доступность смартфонов в разных регионах. Exynos 2500 будет дешевле, чем Snapdragon 8 Gen 4, что позволит Samsung сделать смартфоны более доступными в некоторых странах.

Ожидаемые характеристики Exynos 2500: