Какие продающиеся в РФ смартфоны Xiaomi обновятся на HyperOS

15:45, 07 ноября 2023
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Какие продающиеся в РФ смартфоны Xiaomi обновятся на HyperOSЕсть даже один планшет
Поклонники Xiaomi в России могут радоваться: компания объявила о глобальном распространении своей новейшей операционной системы HyperOS 1.0, основанной на Android 14.
Это обновление принесет с собой свежие дизайнерские решения и улучшенную производительность интерфейса, а также новые функции для системных приложений.
С I квартала 2024 года обновление HyperOS начнет поступать на следующие модели Xiaomi:
Эти девять моделей станут первыми, кто получит апдейт. Официальный сервер Xiaomi уже подтвердил эту информацию.
Владельцы указанных устройств могут с нетерпением ожидать обновления. А тем, кто не нашел свою модель в списке, не стоит отчаиваться: со временем HyperOS 1.0 получат многие устройства Xiaomi, Redmi и Poco.