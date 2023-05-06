Какие смартфоны больше всего хвалят владельцы по всему миру: рейтинг мая 2023 г.

Первое место получил Realme 10 Pro+, оснащённый чипом MediaTek Dimensity 1080, 6,7" AMOLED-экраном с загнутыми гранями и 108 Мп камерой. Гаджет набрал 96,36% положительных отзывов.

Первенство с этим устройством разделила новинка — Xiaomi 13 Ultra. Флагман получил дисплей яркостью 2600 нит, что является наибольшим показателем среди смартфонов, премиальный чип Snapdragon 8 Gen 2 и четыре камеры по 50 Мп, в разработке которых участвовали инженеры знаменитой Leica. Этот смартфон тоже получил положительные отзывы 96,36% пользователей.

Третье место занял флагманский Oppo Find X6 Pro, с тройной 50 Мп камерой, созданной совместно с инженерами Hasselblad, чипом Snapdragon 8 Gen 2 и большим дисплеем 6,82". Этот гаджет положительно оценили 94,31% владельцев.

В рейтинг также вошли Honor Magic5 Pro, Xiaomi 13 Pro, Honor X40 GT, Vivo X90 Pro+, Nubia Z50 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra и OnePlus 11.