Какие смартфоны Google продавались лучше всего за всю историю компании

Пичаи назвал три модели линейки Pixel: 6A, 7 и 7 Pro 2022 года. При этом Google всё же занимает небольшую долю рынка смартфонов и не входит в топ-5 главных «мобильных» производителей.

«Pixel 6A, 7 и 7 Pro 2022 года — это самые продаваемые гаджеты, которые мы когда-либо выпускали. И мы увеличили долю на каждом рынке, на котором работаем в этом году», — отметил Пичаи.