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02:20, 05 февраля 2023
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Какие смартфоны Google продавались лучше всего за всю историю компании

Рассказал глава компании

Глава Google заявил, что Pixel 6A, 7 и 7 Pro 2022 года — смартфоны, которые продавались лучше всего за всю историю компании. Глава Google Сундар Пичаи на собрании инвесторов рассказал, какие мобильные устройства были самыми продаваемыми за всю историю компании.

Какие смартфоны Google продавались лучше всего за всю историю компании

Фото: Arstechnica.com

Пичаи назвал три модели линейки Pixel: 6A, 7 и 7 Pro 2022 года. При этом Google всё же занимает небольшую долю рынка смартфонов и не входит в топ-5 главных «мобильных» производителей.

«Pixel 6A, 7 и 7 Pro 2022 года — это самые продаваемые гаджеты, которые мы когда-либо выпускали. И мы увеличили долю на каждом рынке, на котором работаем в этом году», — отметил Пичаи.

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