Какие смартфоны Google продавались лучше всего за всю историю компании

02:20, 05 февраля 2023
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Какие смартфоны Google продавались лучше всего за всю историю компанииРассказал глава компании
Глава Google заявил, что Pixel 6A, 7 и 7 Pro 2022 года — смартфоны, которые продавались лучше всего за всю историю компании. Глава Google Сундар Пичаи на собрании инвесторов рассказал, какие мобильные устройства были самыми продаваемыми за всю историю компании.
Фото: Arstechnica.com
Пичаи назвал три модели линейки Pixel: 6A, 7 и 7 Pro 2022 года. При этом Google всё же занимает небольшую долю рынка смартфонов и не входит в топ-5 главных «мобильных» производителей.
«Pixel 6A, 7 и 7 Pro 2022 года — это самые продаваемые гаджеты, которые мы когда-либо выпускали. И мы увеличили долю на каждом рынке, на котором работаем в этом году», — отметил Пичаи.