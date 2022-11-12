Какие смартфоны китайцы чаще всего покупают для себя на распродаже 11.11

Первое место по востребованности среди покупателей занял бюджетный Redmi 9A. Второе место досталось iPhone 14, третье — iPhone 13. На четвёртом месте оказался Redmi Note 11, пятое место досталось Redmi K50 Extreme Edition.

На шестом месте Redmi K50, седьмое — у iPhone 14 Pro Max, на восьмом месте iPhone 14 Plus. На девятом и десятом местах — Honor Play 20 и Oppo K9x.

Как видно из рейтинга, лидируют смартфоны Redmi и iPhone. Самый дорогой смартфон на Android — Redmi K50 Extreme Edition — стоит $420. Другие модели, работающие на этой операционной системе, значительно дешевле.