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23:39, 12 ноября 2022
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Какие смартфоны китайцы чаще всего покупают для себя на распродаже 11.11

Лидирует бюджетный Redmi

Популярный в Китае онлайн-магазин Jingdong, регулярно проводящий распродажи, опубликовал Топ-10 самых продаваемых смартфонов. Устройства продавались на знаменитой распродаже Double 11 (11.11).

Какие смартфоны китайцы чаще всего покупают для себя на распродаже 11.11

Первое место по востребованности среди покупателей занял бюджетный Redmi 9A. Второе место досталось iPhone 14, третье — iPhone 13. На четвёртом месте оказался Redmi Note 11, пятое место досталось Redmi K50 Extreme Edition.

На шестом месте Redmi K50, седьмое — у iPhone 14 Pro Max, на восьмом месте iPhone 14 Plus. На девятом и десятом местах — Honor Play 20 и Oppo K9x.

Как видно из рейтинга, лидируют смартфоны Redmi и iPhone. Самый дорогой смартфон на Android — Redmi K50 Extreme Edition — стоит $420. Другие модели, работающие на этой операционной системе, значительно дешевле.

Источник фото:Сhinahighlights.com
Источник:Mydrivers
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