Какие смартфоны подорожали больше всего в I половине 2023 года

Этот рост особенно заметен на продукции крупных брендов, таких как Apple, Samsung, Realme и Xiaomi.

Основной двигатель роста цен — флагманские модели. Например, на iPhone 14 пришлась половина от всего импорта Apple в Россию.

Ситуация аналогична и с Samsung: поставщики фокусируются на более дорогих моделях, так как у бюджетных вариантов маржинальность сильно ниже.

Китайские бренды, такие как Realme и Xiaomi, активно пытаются заполнить нишу, оставленную Samsung, и вводят на рынок смартфоны среднего и высокого ценовых сегментов.

Влияние на ценообразование оказывают не только курс рубля и рост цен на компоненты, но и локальные факторы, такие как удорожание логистики и отсутствие маркетинговой поддержки со стороны производителей. Об этом рассказал главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов