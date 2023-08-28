Какие смартфоны подорожали больше всего в I половине 2023 года

Какие смартфоны подорожали больше всего в I половине 2023 годаЭто касается как Apple, так и Xiaomi
В I половине 2023 года рынок смартфонов в России испытал значительные изменения. Согласно данным аналитического центра GS Group, средняя розничная цена смартфонов выросла на 32%, достигнув отметки в 25 000 рублей.
Этот рост особенно заметен на продукции крупных брендов, таких как Apple, Samsung, Realme и Xiaomi.
Основной двигатель роста цен — флагманские модели. Например, на iPhone 14 пришлась половина от всего импорта Apple в Россию.
Ситуация аналогична и с Samsung: поставщики фокусируются на более дорогих моделях, так как у бюджетных вариантов маржинальность сильно ниже.
Китайские бренды, такие как Realme и Xiaomi, активно пытаются заполнить нишу, оставленную Samsung, и вводят на рынок смартфоны среднего и высокого ценовых сегментов.
Влияние на ценообразование оказывают не только курс рубля и рост цен на компоненты, но и локальные факторы, такие как удорожание логистики и отсутствие маркетинговой поддержки со стороны производителей. Об этом рассказал главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов
В случае с производителями из США (Apple, Google) главная причина — сложности с закупками по параллельному импорту. Например, немалая часть американских смартфонов Google Pixel 6 и 7 серии попадали в Россию… из Японии! И, несмотря на то, что запрет на поставку электроники из Японии в Россию не касался смартфонов, японские поставщики решили перестраховаться. Вкупе с подорожанием доллара результат — рост цен на 25-35%.
Рост рынка на 42% (314 млрд рублей) также связан с эффектом низкой базы. В I полугодии 2022 года оборот упал на 34%. Сейчас большинство пользователей предпочитают смартфоны в диапазоне 18 000 - 25 000 рублей.
Таким образом, рост цен на смартфоны в России является результатом совокупности факторов, включая стратегии крупных брендов, экономическую ситуацию и потребительские предпочтения.