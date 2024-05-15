Какие смартфоны Realme обновятся до Android 15

Опубликовано 15 мая 2024, 07:38
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Какие смартфоны Realme обновятся до Android 15Моделей немало
Компания Realme планирует обновить до Android 15 множество своих смартфонов, что принесет пользователям новые функции и улучшенную производительность.
Android 15 находится на стадии разработки и тестирования, и обещает множество интересных возможностей, таких как спутниковая связь и обновленная сеть Find My Device.
Смартфоны Realme, которые получат обновление до Android 15:
- Realme GT 5
- Realme GT 5 240W
- Realme GT 5 Pro
- Realme GT 3
- Realme GT 2
- Realme GT 2 Pro
- Realme GT Neo 6
- Realme GT Neo 5
- Realme 12
- Realme 12 Pro
- Realme 11 5G
- Realme 11 Pro
- Realme 10 Pro
- Realme Narzo 70
- Realme Narzo 60 Pro
- Realme C65 5G
Хотя это не окончательный список, он основывается на прошлых обновлениях Realme. Полный перечень устройств, поддерживающих Android 15, будет объявлен позже.
Когда же ожидать обновление Realme UI 5.0? Прямо сейчас Android 15 проходит бета-тестирование, которое продлится до июня 2024 года. Ожидается, что стабильная версия Android 15 выйдет в октябре.
После этого Realme потребуется несколько недель для адаптации своей оболочки Realme UI 5.0.