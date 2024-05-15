Какие смартфоны Realme обновятся до Android 15

Android 15 находится на стадии разработки и тестирования, и обещает множество интересных возможностей, таких как спутниковая связь и обновленная сеть Find My Device.

Смартфоны Realme, которые получат обновление до Android 15:

Realme GT 5

Realme GT 5 240W

Realme GT 5 Pro

Realme GT 3

Realme GT 2

Realme GT 2 Pro

Realme GT Neo 6

Realme GT Neo 5

Realme 12

Realme 12 Pro

Realme 11 5G

Realme 11 Pro

Realme 10 Pro

Realme Narzo 70

Realme Narzo 60 Pro

Realme C65 5G

Хотя это не окончательный список, он основывается на прошлых обновлениях Realme. Полный перечень устройств, поддерживающих Android 15, будет объявлен позже.

Когда же ожидать обновление Realme UI 5.0? Прямо сейчас Android 15 проходит бета-тестирование, которое продлится до июня 2024 года. Ожидается, что стабильная версия Android 15 выйдет в октябре.

После этого Realme потребуется несколько недель для адаптации своей оболочки Realme UI 5.0.