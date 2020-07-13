Какие смартфоны россияне чаще всего покупают на Авито?

В результате исследования выяснилось, что россияне чаще стали приобретать смартфона на Авито Так, согласно итогам второго квартала текущего года на платформе было продано на 13% больше смартфонов, чем в тот же период 2019 года.

Что касается самых популярных среди россиян смартфонов на Авито, то на первом месте неизменно остаются фирменные смартфоны Apple. Так, именно продажи iPhone заняли порядка 44% продаж смартфонов. Более того, по сравнению с прошлом годом они и вовсе увеличились на 17%. На втором месте по востребованности на Авито оказались смартфоны южнокорейского гиганта Samsung, тогда как третье место досталось китайской компании Xiaomi. Также в данном списке числятся такие производители мобильных устройств, как Huawei, Nokia, Sony, Meizu, Lenovo, ASUS и ZTE.