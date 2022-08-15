Какие смартфоны россияне покупали чаще всего весной 2022 года

На фоне этого специалисты «М.Видео-Эльдорадо» провели исследование, которое показало, какие смартфоны жители страны покупали чаще всего весной 2022 года. Оказалось, что первые три места достались устройствам Redmi: Redmi 9A, Redmi Note 10S и Redmi 9C заняли первое, второе и третье места соответственно.

Следом на за ними, внезапно, идёт Apple с их iPhone 11. Замыкает пятёрку лидеров Samsung — её Galaxy A03 также пользовалась немалой популярностью среди россиян.

При этом представители «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что за первые полгода 2022-го на российском рынке было продано около 11 млн смартфонов. Общая сумма продаж составила в районе 280 млрд рублей.