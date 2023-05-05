Какие смартфоны — самые ремонтопригодные

Так, специалисты портала отметили, что самый простой в обслуживании — Motorola Moto G7, на его обслуживание понадобилось не более 25 минут. Далее в рейтинге по простоте ремонта расположились Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy S22 Ultra, iPhone 11 Pro Max и iPhone 13.

Трудными в обслуживании оказались Samsung Galaxy Note 10, iPhone SE третьего поколения, Xiaomi Redmi Note 7 и Xiaomi Mi 9.

Первенство по сложности разбора и замены комплектующих забрал Google Pixel 7. Специалисты рассказали, что на его обслуживание ушло больше 60 минут. Как сообщается, в смартфонах этой модели множество съёмных элементов и мелких винтов.

Также в материале упомянуты гаджеты Asus, HTC и LG. В среднем на ремонт этих устройств уходит не более 30 минут. А сложность обслуживания гаджетов Sony, Xiaomi и Huawei названа относительно высокой.