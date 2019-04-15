Какие смартфоны Xiaomi и Redmi ещё обновятся до Android 9.0 Pie?

Стал известен список смартфонов Xiaomi и Redmi, для которых в ближайшее время ожидается обновление до свежей версии операционной системы Android 9.0 Pie. Информацией поделился индийский источник Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) в своём аккаунте Twitter.

По данным источника, для смартфона Xiaomi Mi 8 Pro уже ведётся бета-тестирование Android 9.0 Pie. Для остальных моделей обновление тоже ожидается до конца второго квартала 2019 года, то есть до июля.

Полный список моделей выглядит так: