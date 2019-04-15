Какие смартфоны Xiaomi и Redmi ещё обновятся до Android 9.0 Pie?

Стал известен список смартфонов Xiaomi и Redmi, для которых в ближайшее время ожидается обновление до свежей версии операционной системы Android 9.0 Pie. Информацией поделился индийский источник Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) в своём аккаунте Twitter.
По данным источника, для смартфона Xiaomi Mi 8 Pro уже ведётся бета-тестирование Android 9.0 Pie. Для остальных моделей обновление тоже ожидается до конца второго квартала 2019 года, то есть до июля.
Полный список моделей выглядит так:
- Xiaomi Mi 8 Pro
- Xiaomi Mi 8 Lite
- Xiaomi Mi MIX 2
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Redmi 6A
- Xiaomi Redmi 6
- Xiaomi Mi Note 3
- Xiaomi Redmi S2 / Y2
- Xiaomi Mi 6X
- Xiaomi Redmi Note 6 Pro