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Какие смартфоны Xiaomi и Redmi ещё обновятся до Android 9.0 Pie?

Апдейт для Xiaomi Mi 8 Pro уже тестируется

Стал известен список смартфонов Xiaomi и Redmi, для которых в ближайшее время ожидается обновление до свежей версии операционной системы Android 9.0 Pie. Информацией поделился индийский источник Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) в своём аккаунте Twitter.

По данным источника, для смартфона Xiaomi Mi 8 Pro уже ведётся бета-тестирование Android 9.0 Pie. Для остальных моделей обновление тоже ожидается до конца второго квартала 2019 года, то есть до июля.

Полный список моделей выглядит так:

  • Xiaomi Mi 8 Pro
  • Xiaomi Mi 8 Lite
  • Xiaomi Mi MIX 2
  • Xiaomi Mi 6
  • Xiaomi Redmi 6A
  • Xiaomi Redmi 6
  • Xiaomi Mi Note 3
  • Xiaomi Redmi S2 / Y2
  • Xiaomi Mi 6X
  • Xiaomi Redmi Note 6 Pro
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