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Какие смартфоны Xiaomi не обновятся до Android 13

Есть среди них и легендарные модели
Несмотря на то, что релиз Android 13 намечен лишь на осень 2022 года, производители уже явно определились со списком устройств, которые не получат новейшее обновление «зелёного робота».
Какие смартфоны Xiaomi не обновятся до Android 13

И хоть IT-гиганты ещё не озвучили соответствующие списки, инсайдеры поделились как минимум планами Xiaomi на этот счёт. Так, стало известно, какие именно модели не смогут обновиться до Android 13. В список попали:

  • Redmi 9 / Prime / 9T / Power
  • Redmi Note 9 / 9S / Pro / Pro Max
  • Redmi Note 9 4G / 5G / 9T 5G
  • Redmi Note 9 Pro 5G
  • Redmi K30 4G / 5G / Ultra / K30i 5G / Racing
  • Poco X3 / NFC
  • Poco X2 / M2 / M2 Pro
  • Mi 10 Lite / Youth Edition
  • Mi 10i / 10T Lite
  • Mi Note 10 Lite
  • Более ранние модели

Отметим, что релиз MIUI на новейшей версии Android намечен на IV квартал 2022 года.

Источник:Get Droid Tips
Теги:
#Xiaomi
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#MIUI
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#Android 13
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