Какие смартфоны Xiaomi не обновятся до Android 13

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Какие смартфоны Xiaomi не обновятся до Android 13Есть среди них и легендарные модели
Несмотря на то, что релиз Android 13 намечен лишь на осень 2022 года, производители уже явно определились со списком устройств, которые не получат новейшее обновление «зелёного робота».
И хоть IT-гиганты ещё не озвучили соответствующие списки, инсайдеры поделились как минимум планами Xiaomi на этот счёт. Так, стало известно, какие именно модели не смогут обновиться до Android 13. В список попали:
- Redmi 9 / Prime / 9T / Power
- Redmi Note 9 / 9S / Pro / Pro Max
- Redmi Note 9 4G / 5G / 9T 5G
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi K30 4G / 5G / Ultra / K30i 5G / Racing
- Poco X3 / NFC
- Poco X2 / M2 / M2 Pro
- Mi 10 Lite / Youth Edition
- Mi 10i / 10T Lite
- Mi Note 10 Lite
- Более ранние модели
Отметим, что релиз MIUI на новейшей версии Android намечен на IV квартал 2022 года.