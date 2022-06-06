Какие смартфоны Xiaomi не обновятся до Android 13

И хоть IT-гиганты ещё не озвучили соответствующие списки, инсайдеры поделились как минимум планами Xiaomi на этот счёт. Так, стало известно, какие именно модели не смогут обновиться до Android 13. В список попали:

Redmi 9 / Prime / 9T / Power

Redmi Note 9 / 9S / Pro / Pro Max

Redmi Note 9 4G / 5G / 9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K30 4G / 5G / Ultra / K30i 5G / Racing

Poco X3 / NFC

Poco X2 / M2 / M2 Pro

Mi 10 Lite / Youth Edition

Mi 10i / 10T Lite

Mi Note 10 Lite

Более ранние модели

Отметим, что релиз MIUI на новейшей версии Android намечен на IV квартал 2022 года.