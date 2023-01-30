Какие смартфоны Xiaomi обновятся до финальной версии MIUI 14 уже в марте

В него вошли такие хиты, как Xiaomi 11, Xiaomi 10S, Redmi K40, Redmi Note 12 и Note 10 Pro. Полный же список телефонов выглядит так: Xiaomi Mix 4, 12X, 11 Ultra, 11 Pro, 11, 11 Lite, 10S, Civi 1S и Civi 2, Redmi K40 Pro, K40S, K40, Note 12 Pro, Note 12 Pro+, Note 12 5G, Note 12 Explorer Edition, Note 12 Trendy Edition, Note 11T Pro, Note 11T Pro+, Note 11E, K40 Gaming Enhanced Edition, Note 10 Pro, Note 11 Pro и Note 11 Pro+.

Обновятся и планшеты компании — Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, Pad 5 Pro 5G, Pad 5 Pro, Pad 5 и Redmi Pad. Правда, до них MIUI 14 доберётся в начале апреля.

Отметим, что новая оболочка компании будет основываться как на Android 13, так и на Android 12. Версия «зелёного робота» будет зависеть от модели смартфона.