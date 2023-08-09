Какие смартфоны Xiaomi первыми получат MIUI на базе новейшего Android 14

Сразу после этого партнёрские производители начнут представлять новые версии своего программного обеспечения на основе последней версии Android.

Xiaomi не стала исключением и, по всей видимости, объявит о MIUI 15 на предстоящем мероприятии 14 августа. До этого момента компания уже тестировала сборки MIUI на базе Android 14 в Китае.

Теперь глобальные сборки MIUI на базе Android 14 были обнаружены на сервере Xiaomi. Согласно информации от Xiaomiui, компания подготовила глобальные сборки MIUI на базе Android 14 для моделей Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 13T.

Несмотря на то что версия Android является последней, программное обеспечение всё ещё основано на MIUI 14.

Ожидается, что эти сборки MIUI в первую очередь станут доступными для тестеров Mi Pilot в ближайшие дни.