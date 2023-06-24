Какие смартфоны Xiaomi получат фирменную прошивку MIUI 14.1

В период с августа по ноябрь 2023 года MIUI 14.1 получат флагманы Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Ultra, Redmi K60 и K60 Pro, в основе оболочки — Android 14. Все остальные модели получат уже MIUI 15.

Новейшая фирменная оболочка MIUI 15, предположительно, будет установлена на новые флагманские смартфоны Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, которые могут быть представлены раньше запланированного срока. Возможно, это произойдёт в ноябре 2023 года.