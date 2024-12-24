Какие смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco обновятся до HyperOS 2 уже в январе 2025-го

Об этом сообщили разработчики через официальный аккаунт HyperOS в китайской соцсети Weibo. Среди первых устройств, которые получат новую прошивку, значатся флагманские модели Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 13, а также популярные Redmi K60 Ultra и Redmi Turbo 3.

В том же месяце обновление станет доступно для Redmi K60 и K60 Pro. В начале 2025 года HyperOS 2 смогут установить и владельцы складного Xiaomi MIX Fold 3, планшетов Xiaomi Pad 6 Max 14 и Redmi Pad Pro, а также смартфонов серии Redmi Note 14.

Однако сроки обновления могут отличаться для международного рынка.

HyperOS 2 обещает улучшенную производительность и новые функции, а список поддерживаемых устройств будет расширяться.