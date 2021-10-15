Какие современные смартфоны точно никогда не получат Android 12

Так, если устройство не будет удовлетворять им, то на нём нельзя будет запустить свежую версию системы. И то, насколько новый аппарат, никакой роли по сути не играет, отмечает MyDrivers.

Что же до самих требований, то они такие: не менее 6 ГБ оперативной памяти, разрешение экрана выше FullHD с плотностью не менее 400 пикселей на дюйм, скорость непрерывного чтения и записи не менее 250 МБ/с и 120 МБ/с, а произвольного не менее 40 МБ/с и 10 МБ/с соответственно.

Вместе с тем также для запуска Android 12 на смартфоне должна быть установлена как минимум по одной основной и фронтальной камере с разрешениями 12 и 4 Мп соответственно. При этом главный модуль должен уметь записывать видео в 4K при 30 к/с. Для фронтальной достаточно возможности записывать FullHD-видео при 30 к/с.