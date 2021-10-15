Какие современные смартфоны точно никогда не получат Android 12

Какие современные смартфоны точно никогда не получат Android 12Под «удар» могут попасть даже аппараты 2021 года выхода
Так, если устройство не будет удовлетворять им, то на нём нельзя будет запустить свежую версию системы. И то, насколько новый аппарат, никакой роли по сути не играет, отмечает MyDrivers.
Что же до самих требований, то они такие: не менее 6 ГБ оперативной памяти, разрешение экрана выше FullHD с плотностью не менее 400 пикселей на дюйм, скорость непрерывного чтения и записи не менее 250 МБ/с и 120 МБ/с, а произвольного не менее 40 МБ/с и 10 МБ/с соответственно.
Вместе с тем также для запуска Android 12 на смартфоне должна быть установлена как минимум по одной основной и фронтальной камере с разрешениями 12 и 4 Мп соответственно. При этом главный модуль должен уметь записывать видео в 4K при 30 к/с. Для фронтальной достаточно возможности записывать FullHD-видео при 30 к/с.