Какие телефоны оказались самыми востребованными в истории

В топ-20 самых продаваемых моделей вошли легендарный Nokia 1100, занявший первое место по количеству проданных единиц — 250 млн, далее расположились Nokia 1110 — было продано 248 млн устройств, а также Apple, реализовавшая 224 млн iPhone 6 и 6 Plus.

Также в список самых востребованных вошли Nokia 105, iPhone 6s и 6s Plus, iPhone 7 и 7 Plus. Более новый iPhone 11, в том числе модели Pro и Pro Max. Также в топ-20 вошли iPhone 5, iPhone 8 и 8 Plus.

Самые востребованные — кнопочные телефоны Nokia, но в топ попал и Nokia 5230 с резистивным сенсорным экраном, который был продан в количестве 152 млн штук.