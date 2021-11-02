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Какие товары пользователи покупают на AliExpress по ссылкам от блогеров чаще всего

Как выяснилось, это смартфоны
Издание “Коммерсант”, ссылаясь на отчет компании “AliExpress Россия”, поделилось материалом, в котором раскрываются товары, которые пользователи чаще всего покупают на AliExpress по ссылкам от блогеров.
Какие товары пользователи покупают на AliExpress по ссылкам от блогеров чаще всего

Так, крупнейшей категорией продаж по ссылкам от блогеров стали смартфоны, а также аксессуары к ним. Данный сегмент занял порядка 25% от всего оборота. Известно, что учитывались покупки из приложений «ВКонтакте», «Одноклассников» и прочих сервисов, которые работают с AliExpress через партнерскую программу.

Напомним, что партнерская программа AliExpress появилась в России в апреле текущего года. Так, блогеры могут получать комиссию за оформленные по их ссылкам покупки. Источники сообщают, что с апреля по сентябрь она зафиксировалась на отметке в 8 млн долларов при средней комиссии 7%.

Источник: Коммерсант