Какие товары пользователи покупают на AliExpress по ссылкам от блогеров чаще всего

Так, крупнейшей категорией продаж по ссылкам от блогеров стали смартфоны, а также аксессуары к ним. Данный сегмент занял порядка 25% от всего оборота. Известно, что учитывались покупки из приложений «ВКонтакте», «Одноклассников» и прочих сервисов, которые работают с AliExpress через партнерскую программу.

Напомним, что партнерская программа AliExpress появилась в России в апреле текущего года. Так, блогеры могут получать комиссию за оформленные по их ссылкам покупки. Источники сообщают, что с апреля по сентябрь она зафиксировалась на отметке в 8 млн долларов при средней комиссии 7%.