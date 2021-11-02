Какие товары пользователи покупают на AliExpress по ссылкам от блогеров чаще всего

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Какие товары пользователи покупают на AliExpress по ссылкам от блогеров чаще всегоКак выяснилось, это смартфоны
Издание “Коммерсант”, ссылаясь на отчет компании “AliExpress Россия”, поделилось материалом, в котором раскрываются товары, которые пользователи чаще всего покупают на AliExpress по ссылкам от блогеров.
Так, крупнейшей категорией продаж по ссылкам от блогеров стали смартфоны, а также аксессуары к ним. Данный сегмент занял порядка 25% от всего оборота. Известно, что учитывались покупки из приложений «ВКонтакте», «Одноклассников» и прочих сервисов, которые работают с AliExpress через партнерскую программу.
Напомним, что партнерская программа AliExpress появилась в России в апреле текущего года. Так, блогеры могут получать комиссию за оформленные по их ссылкам покупки. Источники сообщают, что с апреля по сентябрь она зафиксировалась на отметке в 8 млн долларов при средней комиссии 7%.
Источник: Коммерсант