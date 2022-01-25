Какие вирусы бывают для Android: рейтинг по итогам 2021 года

Количество такого софта заметно выросло в Google Play и AppGallery, что говорит о нацеленности хакеров на пользователей Android-устройств. Помимо этого специалисты Dr.Web спрогнозировали рост числа изощрённых атак с использованием рекламных троянов и банковских шпионов с широкой функциональностью.

Также, по мнению экспертов Dr.Web, вырастет количество шпионского ПО для кражи личных данных. Причём у таких приложений всё более эффективной становится защита от антивирусных программ.