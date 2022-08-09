Каких анонсов стоит ждать от Xiaomi на презентации 11 августа

Внезапно, накануне масштабного мероприятия, представители бренда раскрыли целый список устройств, которые будут показаны со сцены в этот день. В него вошли новый складной смартфон Xiaomi Mix Fold 2, планшет Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, а также беспроводные наушничи Xiaomi Buds 4 Pro.

О новом Mix Fold известно достаточно много. Ранее сообщалось, что в его основу ляжет чип Snapdragon 8+ Gen 1, а размер его внешнего экрана составит 6,5 дюйма, в то время как внутреннего — 8 дюймов. Последний сможет похвастаться технологией LTPO и частотой обновления до 120 Гц.