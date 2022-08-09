Телефоны
Сегодня в 08:28
1 мин.

Каких анонсов стоит ждать от Xiaomi на презентации 11 августа

Спойлер: много чего интересного
Уже завтра, 11 августа, Xiaomi проведёт масштабную презентацию. Об этом ранее рассказал глава компании Лей Цзюнь.
Каких анонсов стоит ждать от Xiaomi на презентации 11 августа

Внезапно, накануне масштабного мероприятия, представители бренда раскрыли целый список устройств, которые будут показаны со сцены в этот день. В него вошли новый складной смартфон Xiaomi Mix Fold 2, планшет Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, а также беспроводные наушничи Xiaomi Buds 4 Pro.

О новом Mix Fold известно достаточно много. Ранее сообщалось, что в его основу ляжет чип Snapdragon 8+ Gen 1, а размер его внешнего экрана составит 6,5 дюйма, в то время как внутреннего — 8 дюймов. Последний сможет похвастаться технологией LTPO и частотой обновления до 120 Гц.

Каких анонсов стоит ждать от Xiaomi на презентации 11 августа

В свою очередь о двух оставшихся продуктах не так много информации. Сообщается, что Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 окажется увеличенной версией уже существующего Mi Pad 5. В основу девайса, вроде как, ляжет чип Snapdragon 870.

Каких анонсов стоит ждать от Xiaomi на презентации 11 августа

Беспроводные же наушники Buds 4 Pro просто окажутся следующим поколением топовых беспроводных наушников компании.

Каких анонсов стоит ждать от Xiaomi на презентации 11 августа
Новости партнеров
Новости партнеров