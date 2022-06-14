Каким будет лучший смартфон Realme 2022 года

Но совсем скоро это должно исправиться. Одним из вендоров, готовящих свой новый флагман на базе свежей SoC, оказалась Realme.

Новинка бренда была замечена в базе данных Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA). И судя по ней, нас ждёт достаточно интересный смартфон.

Так, в его основу ляжет Snapdragon 8+ Gen 1. При этом 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей аппарата сможет похвастаться частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+.

Из прочего стоит отметить тройную основную камеру (на 50, 50 и 2 Мп), а также 16 Мп фронтальную камеру. Оперативной памяти в новинке будет 8 либо 12 ГБ, а постоянной — 128 либо 256 ГБ.

Называться же грядущий флагман будет Realme GT 2 Master Explorer Edition.