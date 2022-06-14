Каким будет лучший смартфон Realme 2022 года

Сегодня в 09:00
1 мин.
Каким будет лучший смартфон Realme 2022 годаСпойлер: очень интересным и «прокаченным»
Несмотря на то, что Qualcomm уже представила свой новейший процессор Snapdragon 8+ Gen 1, вышло не то чтобы много смартфонов на базе данной платформы.
Но совсем скоро это должно исправиться. Одним из вендоров, готовящих свой новый флагман на базе свежей SoC, оказалась Realme.
Новинка бренда была замечена в базе данных Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA). И судя по ней, нас ждёт достаточно интересный смартфон.
Так, в его основу ляжет Snapdragon 8+ Gen 1. При этом 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей аппарата сможет похвастаться частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+.
Из прочего стоит отметить тройную основную камеру (на 50, 50 и 2 Мп), а также 16 Мп фронтальную камеру. Оперативной памяти в новинке будет 8 либо 12 ГБ, а постоянной — 128 либо 256 ГБ.
Называться же грядущий флагман будет Realme GT 2 Master Explorer Edition.