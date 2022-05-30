Каким будет новый флагманский смартфон Redmi K50 Ultra

Речь идёт о Redmi K50 Ultra, информацию о котором опубликовал популярный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station. По его словам, аппарат выпустят во второй половине 2022 года.

В его основу ляжет чип Snapdragon 8+ Gen 1. При этом его экран сможет похвастаться разрешением 2К и повышенной частотой обновления. Из прочего стоит отметить сверхбыструю проводную зарядку — её мощность составит 120 Вт.

На данный момент не совсем ясно, планирует ли Xiaomi удивлять возможностями камеры новинки. Но учитывая, как китайский бренд любит подобное, ответ скорее положительный, чем отрицательный.