Каким будет новый смартфон Samsung Galaxy F15 за $180 и sAMOLED-дисплеем

Судя по утекшим фото устройства и его характеристикам, нас ждет новинка с Super AMOLED дисплеем с диагональю 6.6” и разрешением FullHD+, поддерживающим частоту обновления 90 Гц.

Galaxy F15 5G также получит аккумулятор на 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью до 25 Вт. На задней панели разместится тройная камера, вероятно, с основным модулем на 50 Мп, ультраширокоугольная камера на 5 Мп и макрокамера на 2 Мп.