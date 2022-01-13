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Каким будет первый складной смартфон Google

Судя по найденным анимациям
Google пока что не анонсировала свой складной смартфон, однако существует большое количество слухов про его разработку. Издание 9to5Google решило собрать эти слухи, чтобы представить, как смартфон будет выглядеть.
Каким будет первый складной смартфон Google

За два года складной смартфон google получил два внутренних кодовых названия - сначала "Passport", а недавно "Pipit". Хотя окончательное название еще не утверждено, для простоты 9to5Google называет его Google Pixel Fold.

Скорее всего Pixel Fold будет иметь ухудшенную камеру по сравнению с Pixel 6. Однако он будет с тем же чипом собственного производства Google Tensor, что и серия Pixel 6.

В Android 12L Beta 2 издание обнаружило новые анимации, изображающие, как вставить SIM-карту в складной телефон. Что еще более важно, код этой анимации ссылается на кодовое название Pixel Fold - "Pipit". Эта анимация в предварительной версии Android, и Google может изменить ее или удалить до запуска. Проще говоря, воспринимайте ее со скепсисом.

Каким будет первый складной смартфон Google

Первая анимация, показанная выше, демонстрирует сложенное устройство, которое имеет несколько вытянутую форму, с очевидным регулятором громкости на правой стороне. Слева мы можем видеть то, что выглядит как шарнир.

Вторая анимация изображает то же устройство в развернутом состоянии. Как сверху, так и снизу есть небольшая выемка, где расположен шарнир. Благодаря этому новому взгляду на процесс установки SIM-карты, мы можем понять, что лоток для SIM-карты расположен на той же половине телефона, что и внешний дисплей. Это также сделано на Oppo Find N.

Каким будет первый складной смартфон Google
Источник: 9to5Google
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