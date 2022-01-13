Каким будет первый складной смартфон Google

За два года складной смартфон google получил два внутренних кодовых названия - сначала "Passport", а недавно "Pipit". Хотя окончательное название еще не утверждено, для простоты 9to5Google называет его Google Pixel Fold.

Скорее всего Pixel Fold будет иметь ухудшенную камеру по сравнению с Pixel 6. Однако он будет с тем же чипом собственного производства Google Tensor, что и серия Pixel 6.

В Android 12L Beta 2 издание обнаружило новые анимации, изображающие, как вставить SIM-карту в складной телефон. Что еще более важно, код этой анимации ссылается на кодовое название Pixel Fold - "Pipit". Эта анимация в предварительной версии Android, и Google может изменить ее или удалить до запуска. Проще говоря, воспринимайте ее со скепсисом.