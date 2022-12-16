Каким будет первый смартфон Motorola бизнес-класса

Известно, что ThinkPhone будет работать на основе однокристального чипа Snapdragon 8 Plus Gen 1. Смартфон получит 6,6-дюймовый POLED-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей, тройную основную камеру с датчиками 50 Мп, 13 Мп и 2 Мп. А также 32 Мп фронтальную камеру.

Размеры устройства составляют 158,7 x 74,4 x 8,3 мм, вес — 189 граммов. За питание будет отвечать батарея на 5000 мАч. Также предусмотрена комплектная беспроводная зарядка мощностью 68 Вт. Можно будет выбрать две версии устройства — 8/128 и 12/256 ГБ.