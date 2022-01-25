Каким будет сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 10A — первые утечки характеристик

Как сообщается, в рамках линейки Redmi вендор постоянно представляет различные варианты одних и тех же устройств, если речь идёт о бюджетных моделях. Исключением не стал и Redmi 10A: он будет незначительно отличаться от предшествующего Redmi 10. У 10A не будет чипа NFC для бесконтактных платежей и датчика отпечатков пальцев.

Что касается возможных характеристик Redmi 10A, то о них известно следующее: эта модель будет самой дешёвой из бюджетных устройств Redmi; Redmi 10A будет построен на процессоре Snapdragon 600 либо MediaTek Helio G-серии, оснащён IPS-дисплеем с разрешением 2340 x 1080 пикселей, устройство должно получить оперативную память 3 или 4 ГБ, а также 32 или 64 ГБ встроенной флэш-памяти, но не сверхбыстрой.

Смартфон получит переднюю 8 Мп камеру, основная камера будет включать 48 Мп сенсор. Питаться Redmi 10A будет от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.

Когда эта модель будет представлена, ничего не известно, также неизвестна цена.