Каким будет второе поколение процессоров Google для смартфонов

Каких-либо конкретных характеристик инсайдер не привёл, только поделился информацией о том, что будущие процессоры получили номер GS201 и кодовое название Blueport. По мнению Рахмана, будущие Tensor будут так же, как и текущее поколение, основаны на чипах Samsung Exynos и должны стать основными конкурентами процессоров Snapdragon 898.