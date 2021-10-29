Каким будет второе поколение процессоров Google для смартфонов

Каким будет второе поколение процессоров Google для смартфоновИнформации мало, но кое-что известно
Каких-либо конкретных характеристик инсайдер не привёл, только поделился информацией о том, что будущие процессоры получили номер GS201 и кодовое название Blueport. По мнению Рахмана, будущие Tensor будут так же, как и текущее поколение, основаны на чипах Samsung Exynos и должны стать основными конкурентами процессоров Snapdragon 898.
'blueport' code-name— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 28, 2021
blueport = bluejay + passport?https://t.co/hSwWUxHDZj
Предполагается, что вторым поколением чипов Tensor будут оснащены будущие смартфоны Google — серии Pixel 7.
Напомним, нынешнее поколение чипов Tensor по производительности сравнимо со Snapdragon 888. Чип от Google построен по 5-нанометровому техпроцессу и оснащён двумя высокопроизводительными ядрами Cortex-X1, работающими на частоте 2.8 ГГц.